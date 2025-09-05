“Sei innamorata”: Belen risponde sui social e spiazza tutti

Le voci sulla vita privata di Belen Rodriguez continuano ma l’argentina ha dato un chiaro segnale in merito alle ultime indiscrezioni.

Dopo essersi mostrata in versione mamma premurosa al primo giorno di scuola di Luna Marì, ecco che Belen Rodriguez è tornata a far parlare per la sua vita privata. In particolare, la showgirl argentina, dopo alcune paparazzate in dolce compagnia, ha risposto ad alcuni fan che le avevano domandato se fosse o meno innamorata.

Belen e gli ultimi avvistamenti “di coppia”

La vita privata e i presunti flirt di Belen Rodriguez sono, ormai, quasi all’ordine del giorno. Anche nelle ultime settimane, infatti, l’argentina è finita al centro di qualche indiscrezione legata ad una speciale compagnia con cui ha condiviso, in parte, dei bei momenti di relax in Sardegna. Il tutto è venuto a galla dopo le foto del settimanale Chi.

Belen Rodriguez – www.donnaglamour.it

A rivelare i dettagli su questa vicenda, come detto, è stato Chi, che ha pubblicato alcune immagini delle vacanze dell’argentina nell’Isola. Tra le foto condivise non è passato inosservato un volto maschile, quello di Stefano Belingardi Clusoni, architetto milanese di 37 anni, che in questi giorni è stato accostato con insistenza al nome della donna.

La risposta ad un fan

La vicinanza con l’uomo ha portato tutti a pensare che nella vita di Belen potesse quindi essere tornato l’amore. Pare, però, che le cose non siano esattamente così. Dando uno sguardo all’ultimo post pubblicato su Instagram dalla Rodriguez, infatti, a precisa domanda (anzi affermazione) di una seguace, la donna ha dato una secca risposta.

“Sei innamorata“, ha scritto nei commenti una utente. La replica della showgirl è stata rapida e precisa: “No“, il tutto taggando chi aveva scritto tale frase. Insomma, al momento nessuno ha conquistato il cuore della conduttrice argentina. Staremo a vedere se nei prossimi giorni ci saranno novità o meno.