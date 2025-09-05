“Ho una certezza, solo relazioni fugaci”: la Pascale non vuole più legami sentimentali

I 40 anni, la mentalità aperta e il desiderio di non legarsi più sentimentalmente a nessuno: Francesca Pascale si racconta a tuttotondo.

In passato aveva rivelato una frase molto particolare che Silvio Berlusconi le disse la prima notte d’amore. Ora, Francesca Pascale di sentimenti non ne vuole più sapere. Lo ha detto chiaro e tondo in una bella intervista a Today di cui vi riportiamo solo alcuni stralci. La donna ha spiegato di non volersi più legare sentimentalmente a nessuno e di aver questa certezza.

Francesca Pascale e la libertà

Nel corso dell’intervista a Today, Francesca Pascale ha avuto modo di affrontare diversi temi molto importanti legati anche al mondo della politica e alcune scelte dell’attuale governo. In generale la donna ha parlato di diritti e di libertà. Una parola a cui lei è molto legata. In particolare spicca un passaggio sulla gestazione per altri, tema molto scottante.

Francesca Pascale – www.donnaglamour.it

“La mia posizione è di libertà totale, su tutto, ovviamente sempre nella legalità. Sono totalmente favorevole alla gestazione per altri, ma la società ha dei tempi, non possiamo pretendere tutto e subito […]”, ha detto la Pascale.

I legami e le relazioni fugaci

Tra gli argomenti affrontati anche alcuni molto personali. A precisa domanda sul fatto se si fosse fermata a fare un bilancio della sua vita con l’arrivo dei 40 anni, la Pascale ha risposto con onestà: “L’ho fatto. Ho capito che a 40 anni riesco a volermi bene, a piacermi e anche a perdonarmi. Prima mi ferivo di più”.

Ma a stupire delle sue parole sono i passaggi seguenti: “E poi ho una certezza chiara, quella di non legarmi più a nessuno sentimentalmente. Di questo sono convinta. Il matrimonio è romantico, ma è una convenzione sociale. Non possono esistere legami sigillati da un contratto, quello l’ho capito perfettamente”. La donna ha quindi ribadito che questa sua ultima affermazione sia “una certezza” e che lei opterà solo per “relazioni fugaci“.