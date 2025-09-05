Amici, impazzano i rumors: “Due allievi pronti a tornare nella scuola”

Si avvicina la nuova stagione di Amici di Maria De Filippi e stanno già aumentando le voci su chi farà parte della nuova classe di allievi.

Sta per partire la nuova edizione della scuola più seguita d’Italia. Stiamo parlando di Amici di Maria De Filippi che, stando alle ultime informazioni, avrebbe fatto la sua mossa anticipando la concorrenza. Ma tra le varie curiosità sembra che possa essercene anche un’altra legata alla classe che verrà formata. In particolare su due allievi che potrebbero fare il proprio ritorno nel gruppo dopo le delusioni dell’anno passato.

Il ritorno di Amici

Manca veramente pochissimo all’inizio della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. L’attesa da parte del pubblico di Canale 5 sta per terminare con la scuola più famosa d’Italia e della tv che si appresta ad ospitare la nuova classe di studenti. Diverse saranno le dinamiche tra studenti e professori e non mancheranno, come al solito, le polemiche.

Maria De Filippi – www.donnaglamour.it

In attesa di conoscere chi comporrà effettivamente il gruppo di allievi della scuola sono già circolate diverse indiscrezioni. Una davvero pazzesca vedrebbe il possibile ritorno di due allievi che nella passata annata, per motivi diversi, non sono riusciti ad andare avanti.

Due allievi tornano nella scuola?

Sebbene si tratti solo di voci non confermate, alcuni media ben informati sul mondo dello spettacolo hanno ipotizzato che nella nuova classe di Amici potrebbero esserci due volti già visti in passato. Nello specifico, Alessio Di Ponzio e Dandy Cipriani. Come è noto, i due ballerini hanno partecipato al programma l’annata socrsa, tuttavia entrambi sono stati costretti a ritirarsi a casa di un infortunio. In questo senso è possibile che la produzione possa dar loro una sorta di seconda occasione come già capitato in passato. Diversi telespettatori, riconoscendo nei ragazzi un talento importante sarebbero molto contenti di rivederli. Staremo a vedere se effettivamente questo accadrà o se resterà solo una voce priva di fondamento. A breve saranno svelate tutte, o quasi, le carte…