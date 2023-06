Filippo Bisciglia ha confessato alcuni retroscena sui motivi che finora avrebbero spinto lui e Pamela Camassa a non avere figli.

All’Isola dei Famosi Pamela Camassa ha confessato che finora lei non avrebbe voluto figli per paura e il suo fidanzato, Filippo Bisciglia, ha invece rivelato che avrebbe desiderato da tempo un bambino. Sulla questione il conduttore di Temptation Island ha anche ammesso a Chi:

“Negli anni ci siamo detti: ‘Proviamo’, ‘No aspettiamo’, poi ancora ‘Proviamo’, alla fine passa il tempo… Oggi dico che forse avremmo dovuto farlo prima. Io oggi mi sarei immaginato con un ragazzino di dieci anni con cui giocare”, e ancora: “Però se ne è parlato tanto, anche troppo, forse, di questo tema”.

Pamela Camassa e Filippo Bisciglia

Filippo Bisciglia: la confessione su un figlio

Filippo Bisciglia non ha fatto segreto di desiderare un giorno un figlio e sulla questione è intervenuta anche la sua storia compagna, Pamela Camassa, che per la prima volta all’Isola dei Famosi ha ammesso di voler superare la sua paura in merito alla questione.

“Ho sempre avuto paura di avere un figlio, sono sempre stata io. Finita questa avventura voglio prendere la mia vita, che si era un po’ persa, per i capelli e darle un senso”, aveva detto in lacrime, e ancora: “Nel mio futuro vedo una famiglia, cosa di cui ho sempre avuto paura. Ho capito che bisogna buttarsi perché il tempo è prezioso”, aveva ammesso.

In futuro lei e Bisciglia stupiranno i loro fan con l’arrivo di una cicogna in famiglia?

