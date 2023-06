Diletta Leotta è stata avvistata da Chi mentre sfoggiava il pancione sulla spiaggia e aveva uno splendido anello con brillanti al dito.

Fiori d’arancio in vista per Diletta Leotta? La conduttrice è attualmente in attesa della sua prima figlia e il settimanale Chi nei giorni scorsi l’ha paparazzata a Forte dei Marmi, dove avrebbe sfoggiato il suo pancino in bikini. In tanti non hanno però potuto fare a meno di notare anche che al dito della conduttrice sia spuntato un enorme anello con brillanti, e si chiedono se non sia la promessa di un futuro matrimonio con Loris Karius (padre di sua figlia).

Diletta Leotta: l’anello con brillanti

Diletta Leotta e Loris Karius si frequentano dallo scorso ottobre e, appena dopo 3 mesi dal loro primo incontro, i due hanno deciso di diventare genitori. Ad agosto Diletta Leotta darà alla luce la loro prima figlia e in tanti si chiedono se in futuro lei e Karius non abbiano anche il progetto di convolare a nozze.

Al momento la conduttrice non ha rotto il silenzio sulla questione e in tanti, dopo aver notato l’anello da lei sfoggiato al dito, si chiedono se lo farà.

