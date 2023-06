Nuovo amore per Max Biaggi che a Formentera è stato pizzicato con una giovane donna molto più piccola di lui…

Corre forte anche se moto Max Biaggi. L’ex centauro della MotoGP e della Superbike non si ferma sotto l’aspetto amoroso. Infatti, sembra essere chiusa la sua relazione con Francesca Semenza. A confermarlo il settimanale Chi che ha pizzicato l’ex pilota a Formentera con una giovane 23enne…

Max Biaggi, nuovo amore dopo Francesca Semenza

Max Biaggi

Non c’è stato alcun annuncio ufficiale ma le foto di Chi su Max Biaggi e la sua nuova fidanzata non lasciano dubbi. La storia del centauro con Francesca Semenza è terminata. Dopo 5 anni di relazione, per l’ex pilota di MotoGP e Superbike è tempo di una nuova dolce metà.

Le immagini “rubate” dal settimanale lasciano pochi dubbi sul fatto che tra l’uomo e la giovane donna ci sia un flirt. Ma chi è la ragazza? Secondo quanto si apprende, si tratterebbe di Virginia De Masi, 23 anni, napoletana, che di lavoro fa la ballerina.

I due, in vacanza a Formentera, si rilassano, si divertono e soprattutto si baciano sotto l’ombrellone, e anche in acqua non si lasciano un istante.

Insomma, Max è stato travolto dalla passione e dalla bellezza della ragazza e pare aver messo un punto sulla storia, lunga, con la Semenza.

Staremo a vedere se i diretti interessati avranno da dire qualcosa dopo queste foto che, come detto, non lasciano troppo spazio ad interpretazioni.

Di seguito anche un post su Twitter che riguarda il servizio di Chi sull’ex centauro:

