Adesso sono al centro di qualche rumors particolare in tema crisi, ma intervistati da Chi, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno voluto raccontare i primi tempi da mamma e papà (bis per quanto riguarda l’uomo). In particolare la giovane influencer ha svelato che non è stato facile il primissimo periodo dopo la nascita della piccola Celine.

Sophie Codegoni e i momenti dopo il parto

La neo mamma Sophie ha raccontato i primissimi momenti vissuti con la sua Celine: “Mi stupisco da sola, quando ho partorito e me l’hanno messa in braccio ho pensato: ‘Oh, mio Dio, non so neanche come tenerla’, ora mi sembra… è come se mi parlasse, mi parla con gli occhi, con un piccolo gorgheggio”.

Ma i primi momenti sono stati anche tensione e confusione oltre che di stupore: “Sì, un po’ di confusione, credo, ma niente di serio: ero un po’ disorientata, per un nonnulla andavo in tilt, piangevo. Il fatto è che dopo il parto volevo fare subito tutto, ma mi sono bastate due settimane e un po’ di riposo e tutto è tornato in asse. E poi Ale c’è”.

In aiuto della coppia anche le nonne: “In verità ho fatto un po’ di fatica a conciliare tutto. Ora ho trovato gli spazi giusti. Le nonne sono innamoratissime della bimba e ci aiutano tanto, ma ora vogliamo fare un po’ da soli, all’inizio eravamo… Io ero più in panico”.

