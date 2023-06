Sophie Codegoni e Basciano sono diventati genitori appena un mese fa, ma sui social si ipotizza già che i due possano essere in crisi.

La coppia formata da Alessandro Basciano e da Sophie Codegoni è stata travolta da una nuova bufera sui social dove in tanti si sono resi conto che i due avrebbero smesso in queste ore di seguirsi. Come se non bastasse la mamma di Sophie ha pubblicato un enigmatico messaggio che lascerebbe supporre proprio una crisi tra i due. I due ex volti del GF Vip sono diventati genitori della piccola Celine appena un mese fa.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano

Sophie Codegoni e Basciano: la crisi

L’ombra di una nuova e presunta crisi si è abbattuta su Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, che in queste ore – stando a quanto trapelato in rete – avrebbero smesso di seguirsi sui social. Nel frattempo la madre di Sophie, ha scritto nelle sue stories: “Lei non è strana! Perdona e sopporta perché vuole bene, ma quando si stanca gira le spalle e non la rivedi più”.

Il suo messaggio è riferito a sua figlia? Sulla vicenda al momento non è dato sapere di più e i fan dei social sono impazienti di conoscere ulteriori particolari. Sophie e Basciano sono diventati genitori della piccola Celine Blue appena un mese fa.

Riproduzione riservata © 2023 - DG