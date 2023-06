Elisa Esposito, conosciuta sui social anche come la prof di corsivo, ha annunciato la sua decisione di abbandonare per sempre TikTok.

Elisa Esposito ha annunciato in queste ore di aver deciso di chiudere il suo profilo su TikTok, dove è diventata famosa come “la prof di corsivo”. Sulla questione lei stessa ha precisato:

“Nell’ultimo mese sono stata presa di mira dalla piattaforma, nel senso che continua ad eliminare e bannare i miei video. Io ho perso il mio profilo Tiktok circa nove volte e so già che le persone saranno contente perché purtroppo la maggior parte degli italiani questo vuole: cioè vedere il fallimento della vita degli altri. Da oggi mi trasferisco su Youtube”, e ha aggiunto: “L’algoritmo di Tiktok in questo periodo fa schifo. Ammetto che per questa cosa sono stressata e ogni giorno ho attacchi di pianto e di rabbia”.

Elisa Esposito: l’addio a TikTok

Dopo aver raggiunto il successo attraverso TikTok, Elisa Esposito ha annunciato i motivi che l’hanno portata a scegliere di cancellarsi dalla piattaforma e pubblicare i suoi ultimi video su Youtube. La prof di corsivo ha anche ammesso che il suo profilo verrebbe continuamente oscurato dalla piattaforma su cui lei invece avrebbe necessità di apparire (perché proprio sulla nota piattaforma social avrebbe fondato la sua carriera).

“Tutto questo perché io con i social ci lavoro e non è normale che accada tutto questo. Se ci saranno commenti negativi al mio video li bloccherò tutti perché non ho più voglia di leggere queste cose. Sono arrivata al limite della sopportazione. Per questo ho deciso di prendermi alcuni giorni di pausa dai social in generale”, ha concluso nel suo sfogo la prof di corsivo.

Riproduzione riservata © 2023 - DG