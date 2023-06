Chiara Ferragni ha mostrato via social alcuni prodotti di un noto marchio di bellezza ed è stata travolta da una vera e propria bufera.

Chiara Ferragni ha pubblicizzato via social alcuni prodotti per capelli di un noto marchio che l’ha scelta come testimonial ma, a sorpresa, è stata travolta da una vera e propria ondata d’insulti.

“Prodotti di pessima qualità, io non li consiglierei a nessuno”, le ha scritto qualcuno tra gli haters, e ancora: “Che falsa pubblicità vorrei proprio vedere se usa questi prodotti pur di far soldi”, oppure: “La Pinocchia di Milano, per i soldi sponsorizzerebbe pure la merd#”.

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni: la bufera sui social

Una nuova bufera ha travolto Chiara Ferragni che in queste ore, sui social, ha postato una sponsorizzazione ad alcuni prodotti di bellezza. In tanti hanno criticato aspramente i prodotti pubblicizzati dall’influencer che, come sempre, ha preferito non replicare a questo genere di commenti.

Nelle ultime settimane Chiara Ferragni è finita nell’occhio del ciclone anche a causa della campagna pubblicitaria di Balocco a cui ha preso parte negli scorsi mesi e su cui l’Antitrust ha aperto un’istruttoria. Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari? Al momento la moglie di Fedez ha preferito non proferire parola sull’argomento.

Riproduzione riservata © 2023 - DG