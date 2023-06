Fedez ha replicato in queste ore contro Gerry Scotti che, attraverso i social, ha più volte preso in giro il suo podcast, Muschio Selvaggio.

Gerry Scotti è stato ospite del podcast di Fedez e Luis Sal Muschio Selvaggio e a seguire, attraverso i social, ha più volte scagliato frecciatine contro il format. In queste ore è stato lo stesso Fedez (rimasto da solo a guidare il podcast) a replicare contro il conduttore affermando.

“Caro amico Gerry Scotti, da quando sei venuto a Muschio Selvaggio, io non so perché, ci continui ad insultare. È venuto qua, abbiamo fatto una puntata bellissima e io ho azzardato a dire che non sapevo chi fosse Strehler, ha fatto un’intervista dove io dicevo che ero un ignorante”.

Fedez: la replica contro Gerry Scotti

Fedez ha finalmente rotto il silenzio dopo le recenti frecciatine ricevute da parte del conduttore Gerry Scotti attraverso i social e in tanti, in queste ore, si chiedono se il noto volto tv replicherà. In uno degli ultimi video da lui condivisi sui social Scotti aveva anche ironizzato sulla recente lite avvenuta tra Fedez e Luis Sal e aveva detto:

“È brutto da dirsi, ma questo è quello che rimane del Muschio Selvaggio. Noi tentiamo di annaffiarlo tutti i giorni, ma se ne sta andando”. Sulla questione emergeranno ulteriori particolari?

