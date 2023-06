Piqué è stato travolto da una nuova ondata di gossip in merito a un suo presunto tradimento nei confronti della fidanzata Clara Chia.

Storia al capolinea per Gerard Piqué e Clara Chia Marti? In queste ore il giornalista Jordi Martin (stando a quanto riporta Tutto Sport) ha fatto sapere che l’ex calciatore potrebbe aver tradito la giovane fidanzata (con cui è uscito allo scoperto dopo aver annunciato la fine della sua unione con Shakira). Sulla questione al momento non vi sono conferme e il giornalista ha anche aggiunto:

“Per tredici anni ho visto quello che Piqué ha fatto di notte. Barcellona è una città molto compatta, molto piccola, e si scopre tutto. E Piqué, davvero, penso che solo il Colau, il sindaco, sia rimasto a farle ronzio. Pique è stato con metà di Barcellona”.

Gerard Piqué

Gerard Piqué ha tradito Clara Chia: l’indiscrezione

Una nuova ondata di gossip ha travolto Gerard Piqué, finito nell’occhio del ciclone per via del suo presunto tradimento alla giovane fidanzata Clara Chia Marti.

Alcuni mesi fa l’ex calciatore è balzato agli onori delle cronache proprio per aver tradito con Clara Chia (sua ex assistente) la sua storica compagna e madre dei suoi due figli, Shakira. Nonostante la fine della loro unione i due hanno sostenuto di essersi separati pacificamente. Sulla vicenda emergeranno nuovi sviliuppi?

