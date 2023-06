A Oggi è un altro giorno Adriano Aragozzini ha raccontato un episodio su Gino Paoli che ha creato l’imbarazzo generale.

A Oggi è un altro giorno Adriano Aragozzini è stato ospite di Serena Bortone e ha raccontato un episodio sul suo amico Gino Paoli che non ha mancato di suscitare l’imbarazzo generale e quello della conduttrice Serena Bortone.

“Facevo il giornalista e scrivevo per Oggi. Il direttore diede incarico di fare intervista a una giornalista, oggi famosissima in politica, lei per fare questa intervista ci mise più di due mesi. Va a farla, non aveva l’idea di come fosse Gino Paoli all’epoca e gli chiese: lei prima di cantare cosa fa? Errore clamoroso, perché lui disse: io prima di cantare, mi faccio una se*a. Lei gli diede del cafone e se ne andò via. Il direttore dopo un po’ di tempo, mi diede l’incarico di fare l’intervista a Gino Paoli”, ha confessato a Oggi è un altro giorno Aragozzini.

Serena Bortone

Adriano Aragozzini: l’aneddoto su Gino Paoli

A Oggi è un altro giorno è stato raccontato un aneddoto decisamente distante da quelli raccontati solitamente nel salotto tv. La questione non ha mancato di sollevare l’imbarazzo generale e quello della conduttrice Serena Bortone, che si è portata le mani alla testa in evidente segno di vergogna. Gino Paoli commenterà le parole di Adriano Aragozzini sul suo conto? Sulla questione per ora non è dato sapere di più.

Riproduzione riservata © 2023 - DG