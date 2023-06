Duro attacco a Fedez e al Love Mi arrivato via social. Le parole sul rapper, la critica al concerto e ai suoi partecipanti.

Secondo anno di fila per il Love Mi, il concerto evento organizzato da Fedez al Duomo di Milano. Diversi gli artisti che si sono esibiti sul palco e tantissima la partecipazione e l’entusiasmo per lo spettacolo. Eppure, non tutti sono rimasti contenti. In particolare Enrico Silvestrin, ex veejay di MTV, che sui social ha sparato a zero contro il rapper e contro i “disagiati senza cultura”.

Fedez attaccato da Enrico Silvestrin: le parole

Sebbene gli artisti sul palco del Love Mi e i presenti in piazza Duomo sembrassero decisamente contenti dell’evento, trasmesso anche in tv su Italia Uno, come detto, Enrico Silvestrin è stato del parere decisamente opposto. Su Twitter, l’ex veejay di MTV si è sbizzarrito con durissimi commenti.

“Stammer*a andrebbe nascosta, invece viene trasmessa. Fedez è il divulgatore della mer*a di questo paese. Gia che siete recintati, vi dovrebbero rinchiudere tutti. Disagiati senza cultura”, ha scritto in un primo messaggio. “Ecco cosa succede quando normalizzi la mediocrità, quando seppellisci le alternative, quando pensi solo al minimo risultato con il minimo sforzo. Grazie a tutti per lo sforzo congiunto. Paese senza alcuna visione e senza alcun futuro”.

I commenti non si sono fermati qui. Silvestrin ha, infatti, risposto poi anche ad alcuni utenti facendo riferimento all’uso dell’autotune e altre critiche mirate.

Di seguito anche alcuni dei post Twitter dell’ex veejay di MTV con le relative risposte di svariati utenti:

