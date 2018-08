Era il 1994, e la sua grinta irrompeva in tv nelle inedite vesti del VJ: pioniere di un nuovo modo di fare televisione, su Mtv, Enrico Silvestrin non sembra cambiato poi molto…

Impossibile dimenticare il suo viso fresco e davvero affascinante, quando sull’amatissimo canale Mtv teneva sottobraccio migliaia di teenagers (e non) a spasso tra le nuove emergenze musicali. Padrone indiscusso del tubo catodico tra i mitici ’90 e i primi anni 2000, Enrico Silvestrin ha scalato la vetta del successo in breve tempo, insinuandosi tra i nuovi volti della tv come conduttore di innegabile talento. Cosa sappiamo di lui? Vi sveliamo che fine ha fatto e alcune chicche di vita privata!

Chi è Enrico Silvestrin?

Nato a Roma nel 1972, Enrico Silvestrin è un conduttore radiofonico, televisivo e anche un attore. La sua fama è legata prevalentemente alle performance al servizio di Mtv, nel ruolo di VJ (è stato il primo italiano a farlo!). Il padre, Luigi Silvestrin, è un architetto veneto, la madre, Lucia Mangano, un’arredatrice di origini siciliane. In linea materna, è nipote di Peppino De Filippo e cugino del calciatore Aldo Bet.

Diploma di liceo classico in tasca, non ha concluso gli studi universitari in Lettere. Ha sempre avuto una fortissima passione per la musica, e in gioventù ha suonato in una band, gli Agony ‘n Cage. Non tutti sanno che ha esordito come modello, per poi approdare al cinema, nel 1992, nel film di Michele Placido Le amiche del cuore…

Nel luglio 2018, il suo nome è stato inserito nella lista dei potenziali concorrenti del reality show Grande Fratello Vip, solleticando le aspettative dei suoi fan, che hanno sempre sperato in un grandioso ritorno in tv!

Enrico Silvestrin: vita privata

Enrico Silvestrin ha goduto di una notorietà davvero impressionante, salvo poi ripiegare su una vita al riparo dai riflettori a cui aveva abituato il suo ormai fedele pubblico. Un’assenza, quella dal piccolo schermo, più rumorosa di un’assidua presenza, che ha lasciato aperto un grande interrogativo di fondo: che fine ha fatto?

In realtà, pur allontanandosi dalla televisione, ha percorso con successo la carriera (avviata in parallelo) in radio, non perdendo mai la sua verve e quella brillante luce che ha sempre accompagnato la sua carriera. Della sfera dei sentimenti non ha mai amato parlare più di tanto, ma sappiamo che ha un figlio, Gianmarco Silvestrin, nato dalla relazione con la sua ex fidanzata Emanuela Familiari. I due sono stati insieme dal 2007 al 2011, anno della nascita del primogenito, per poi interrompere la relazione.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/enricosilvestrinofficial/?hl=it