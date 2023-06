Il mondo dello spettacolo piange la morte della famosa attrice: pesante lutto annunciato dal figlio della donna.

Il cinema e in generale il mondo dello spettacolo spagnolo piange il pesante lutto. Morta a 92 anni la famosa attrice, cantante e conduttrice televisiva Carmen Sevilla. A darne l’annuncio è stato suo figlio, Augusto Alguero.

Lutto nel cinema: morta Carmen Sevilla

Lutto

Nata il 16 ottobre 1930 a Siviglia, Carmen Sevilla, il cui vero nome era Maria del Carmen Garcia Galisteo, dal 2009 soffriva di Alzheimer e dal marzo 2015 viveva in una clinica vicino Madrid.

La donna è stata una delle attrici più popolari e amate del cinema spagnolo. Le sue doti e l’affetto del pubblico l’avevano portata ad essere soprannominata ‘la novia de Espana’.

Il lutto, reso noto dal suo unico figlio Augusto, è arrivato in queste ore con un comunicato stampa rilasciato all’agenzia EFE. L’uomo ha ringraziato nella nota la professionalità e la dedizione con cui il personale medico si è preso cura dell’attrice in questi ultimi anni.

Nello specifico Augusto ha voluto sottolineare la presenza e l’affetto di amici, parenti e dei media che nel tempo hanno amato sua amdre.

Ricoverata nella residenza Orpea Aravaca a Madrid, la celebre artista soffriva, come detto, di Alzheimer e di recente le sue condizioni di salute erano peggiorate.

Per quanto riguarda il funerale, il figlio ha comunicato che la cerimonia verrà effettuata in forma estremamente privata e quindi non ci saranno eventuali saluti pubblici da parte della stampa e dei fan.

Di seguito anche un post Instagram che riguarda la donna:

Riproduzione riservata © 2023 - DG