Il mondo del cinema è in lutto per la morte di Julian Sands, il celebre attore britannico scomparso in California il 13 gennaio scorso e i cui resti sono stati rinvenuti solo alcuni giorni fa. Al momento non è dato sapere quali siano state le cause del suo decesso ma in tanti sui social (tra fan, amici e colleghi) stanno esprimendo il loro cordoglio per la tragica notizia. Sands era stato sposato due volte ed era padre di tre figli.

L’attore britannico Julian Sands, scomparso lo scorso 13 gennaio durante un escursione, è morto. Nei giorni scorsi i suoi resti sono stati sottoposti a un processo di identificazione e, nelle prossime ore, l’autopsia dovrà stabilire le cause del decesso. Dell’attore si sarebbero perse le tracce anche a causa della neve, che avrebbe reso più difficoltose le ricerche.

La carriera e la vita privata

Noto per aver recitato in film come Camera con Vista, Urla del Silenzio, Uomini che Odiano le donne e Ocean’s Thirteen, l’attore ra stato sposato con Sarah Sands e con Eugenia Citkowitz, e aveva avuto in tutto tre figli.

