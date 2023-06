Curioso siparietto sul palco del Love Mi in vista del concerto a Milano. Chiara Ferragni “risponde” al pubblico che acclamava Vittoria.

Tutto pronto per il concerto al Duomo di Milano, Love Mi, organizzato da Fedez. Durante le prove a prendersi la scena l’intera famiglia Ferragnez ed in particolare Chiara Ferragni, Vittoria e in parte anche Leone. Cosa è successo? Il pubblico stava acclamando la piccola Vitto e da qui è nato un simpatico siparietto tra l’imprenditrice digitale e i fan.

Siparietto al Love Mi tra Chiara Ferragni e il pubblico

Chiara Ferragni – Fedez

Durante le prove del concertone Love Mi a Milano, ecco che sul palco si sono visti tutti i Ferragnez. Oltre a Fedez, protagonista dell’evento, infatti, sono saliti a dare manforte al rapper anche Chiara Ferragni e i bimbi, Vittoria e Leone.

Inaspettatamente a prendersi la scena è stata la più piccolina. Infatti, il pubblico è andato davvero su di giri per la bambina iniziando a chiamarla e acclamarla: “Vitto, Vitto, Vitto”.

La bimba, emozionata, si è buttata tra le braccia del papà mentre i cori del pubblico ancora si sentivano belli forti. Ma è proprio qui che è entrata in gioco mamma Chiara.

L’imprenditrice digitale non ha voluto far sentire in disparte e meno “protagonista” anche il più grande dei figli, Leone, e con il dito ha indicato al pubblico proprio il bambino. Pronta e immediata al risposta dei presenti: “Leo, Leo, Leo”.

Insomma, un bellissimo gesto di mamma Chiara che è stato apprezzato dai presenti e anche dai tanti utenti social che hanno visto le immagini dell’accaduto.

Di seguito che uno post TikTok dove è possibile vedere quanto accaduto:

