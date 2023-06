Felici e contenti Manila Nazzaro e Stefano Oradei che stanno proseguendo la loro relazione. Molti utenti social però non sono convinti…

Dopo la fine della relazione con Lorenzo Amoruso, Manila Nazzaro è uscita allo scoperto con Stefano Oradei. I due, dopo una fase iniziale lontano dai riflettori, non si nascondono più e, sebbene sembrino essere piuttosto felici, per molti utenti social, fan o meno, della ex Miss, qualcosa non convince, sia nella coppia che in alcune tempistiche.

Manila Nazzaro e i commenti sulla sua storia con Stefano Oradei

Manila Nazzarro

Manila Nazzaro e Stefano Oradei fanno ormai coppia fissa da diverse settimane. L’ex Miss ha pubblicato una serie di foto in cui si mostra felice insieme al nuovo compagno. I due, dopo un momento iniziale di normale privacy, hanno smesso di nascondersi e sembrano più felici che mai.

Non solo. La coppia si è fatta vedere ufficialmente insieme al Red Carpet per i 70 anni di Minerva Pictures, organizzato a Palazzo Brancaccio a Roma, e da quel momento è stato un continuo mostrarsi pubblicamente.

Proprio questo atteggiamento sembra aver infastidito una parte dei fan della donna. Sotto ai suoi ultimi post, sebbene nella maggior parte sia sola o si tratti di lavoro, moltissimi utenti le hanno fatto notare che il suo comportamento è stato un po’ “cattivo”.

Il riferimento pare essere alla relazione terminata con Lorenzo Amoruso. “Che delusione. Ti sei inventata solo scuse per lasciare Lorenzo”, ha scritto un utente. “Non mi concentro sulla tua vita privata ma sul fatto che non sei stata molto delicata postando di continuo il tuo nuovo amore. Un po’ Crudelia”.

Sebbene sono anche parecchi gli utenti che commentano in modo positivo va detto che a spiccare sono i messaggi negativi compresa una sorta di scommessa: “Vedremo quanto dureranno…”.

Di seguito anche uno dei recenti post Instagram sotto al quale è possibile leggere tantissimi commenti a proposito dell’amore “ostentato” e di come sia finita la precedente relazione:

Riproduzione riservata © 2023 - DG