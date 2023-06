Enoe Bonfanti racconta Vittorio Feltri. La moglie del giornalista ha rivelato alcuni aspetti inediti della vita di coppia.

Pregi e difetti del marito ma anche alcune curiosità inedite. Enoe Bonfanti, moglie di Vittorio Feltri, ha svelato al Corriere della Sera diverse curiosità a proposito del giornalista, del suo modo di fare e del carattere. Spiccano i commenti sulle sue parole spesso sopra le righe sui social ma anche sui tradimenti, da loro chiamati “diversificazioni”.

Feltri, la moglie Enoe racconta la loro storia

VITTORIO FELTRI

85 anni lei, 80 lui e da 55 stanno insieme. La signora Enoe rivela il segreto della loro storia: la pazienza. “Tanta. Mi è venuto in soccorso il fatto che lavorava molto per cui ci si incontrava poco, vero Babbo?”, ha detto la donna rivolgendosi al marito, presente durante l’intervista.

Tra gli argomenti anche i pregi e i difetti dell’uomo: “È un gran borbottone. E se non ha tutte le sue cose a posto tira qualche bestemmia. Pregio? È diretto e non porta rancore, dopo una lite si ricomincia da capo. Ed è generoso”.

Ma tra i difetti, anche se non inseriti in questa particolare categoria, per la signora Enoe ci sono anche i tradimenti: “Le sue diversificazioni sono state molto fastidiose e non mi sono mai piaciute. Giurava di non farlo più, ma giurava il falso. Diceva che erano sciocchezze: si giustificava come quelli che fanno le corna e minimizzano”.

Un’altra cosa che alla donna pare non piacere troppo sono le cose che Feltri scrive sui social: “Se lo seguo? Poco e non sono d’accordo con certe cose che scrive: io non lo farei mai”.

E sul perché non l’abbia mai lasciato, l’ammissione: “Non ero indipendente economicamente, dove andavo? Mia madre era morta e mio padre viveva in Val Seriana, lì c’erano appena le elementari, che futuro avrei garantito ai nostri figli? E poi non avrei mai voluto che crescessero lontani da lui”, ha detto da madre.

Di seguito anche un recente tweet dell’uomo che aveva generato molta polemica sui social:

Cari amici il fiasco, che a me non piace, toglietelo agli amosessuali altrimenti si infilano anche quello e ciò non fa bene alla salute delle parti basse. — Vittorio Feltri (@vfeltri) June 21, 2023

