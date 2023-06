Trovano conferma i rumors passati su una possibile relazione tra Salvo Sottile e una nota politica. I due sono stati paparazzati…

Un bagno in piscina, in una nota struttura di lusso in Sardegna, e il gioco è fatto. Sembrano trovare conferma i rumors di qualche tempo fa che vorrebbero “del tenero” tra Salvo Sottile e la senatrice membro del governo di Giorgia Meloni, nonché sottosegretario del ministero della Cultura in quota Lega, Lucia Borgonzoni. Le immagini non lasciano dubbi.

Salvo Sottile e Lucia Borgonzoni: cosa c’è tra loro?

Alcuni mesi fa i primi rumors riportati da Il Messaggero, ora anche le immagini che andrebbero a confermare che, tra i due, quantomeno ci sia “del tenero”. Stiamo parlando, come detto di Salvo Sottile e di Lucia Borgonzoni avvistati insieme in piscina al Forte Village a Santa Margherita di Pula, in Sardegna in provincia di Cagliari.

I due sono stati pizzicati insieme apparentemente a chiacchierare. Secondo quanto si apprende da Oggi, la donna si trovava lì per partecipare in ruolo istituzionale al “Filming Italy Sardegna Festival”, evento organizzato e diretto da Tiziana Rocca, in particolare a un convegno dal titolo “La sala cinematografica allunga al stagione e si prepara alla Revolution”.

Non è dato sapere, invece, il motivo della presenza di Sottile che, probabilmente, ha deciso di prendersi qualche ora di relax e sole caldo in Sardegna.

I due, in ogni caso, sono stati immortalati insieme ma “manca” la prova schiacciante per parlare di qualcosa in più oltre un’amicizia.

Di seguito anche un post Instagram di Alberto Dandolo con le immagini riprese da Oggi e dal Corriere della Sera:

