Nuovi retroscena e indiscrezioni sulla ormai ex coppia di Uomini e Donne che pare essersi lasciata. La segnalazione.

I diretti interessati pare abbiano chiuso la loro relazione. Ma ora, su Federico Nicotera e Carola Carpanelli arrivano delle segnalazioni da parte di alcuni fan di Uomini e Donne e della coppia. Pare, infatti, che dietro la rottura tra i due si nasconda anche un tradimento…

Uomini e Donne, la segnalazione su Federico e Carola

Sebbene si tratti “solo” di una segnalazione pervenuta all’esperta di gossip Deianira Marzano, pare che non si tratti di una caso isolato. Una utente ha scritto all’influencer spiegando cosa le risulti a proposito della ormai ex coppia di Uomini e Donne.

“Sono contenta che state difendendo Carola e non capisco per quale motivo lo protegge e non dice le cose come stanno. Qualcosa non mi torna. Io li conosco molto, ma molto bene, entrambi. Lui solo all’inizio è stato amorevole, ma per i social. Pensava di sfondare come coppia, ma non trovava neanche un’agenzia che li volesse, così poi ha mollato”, ha scritto questa utente.

E ancora: “Lui è convinto di poter fare il Grande Fratello, ora sta in quel mood. Tra l’altro pare l’abbia anche tradita, perché si è confidato con un amico in comune”.

Insomma, quanto arriva su Federico soprattutto non è certo qualcosa di leggero e, molto probabilmente, il diretto interessato interverrà per fare chiarezza.

Le parole di Federico prima della segnalazione

Per il momento le uniche parole che sono arrivate sono state quelle del ragazzo qualche giorno fa che aveva detto: “Comunicando quanto segue non voglio far passare un messaggio sbagliato e non voglio creare dinamiche per far ricadere la colpa su nessuno. Ma fare finta di niente non mi piace e ritengo sia giusto nei confronti delle persone che mi hanno seguito e sostenuto per mesi fare un po’ di chiarezza”.

“Dicendo di averci creduto fino alla fine pensavo fosse chiara la situazione tra me e Carola ma evidentemente non è così. Voglio dirlo in maniera esplicita perché per troppi giorni ho letto cattiverie, ipotesi e teorie assurde che non rappresentano la realtà dei fatti. Tra me e Carola è finita. Purtroppo le cose non sono andate come speravo. Le motivazioni le sappiamo io e lei quindi vi chiedo per favore di rispettare la nostra privacy in un momento delicato come questo”.

Di seguito anche un vecchio post Instagram della trasmissione con i primi momenti da coppia dei due ragazzi appena usciti dal programma:

