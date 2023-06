Un’altra triste notizia ha scosso Mara Venier. Un suo caro amico, e noto ex dirigente Rai, è morto in queste ore.

Un periodo decisamente triste per Mara Venier e la sua famiglia. Dopo il pesantissimo lutto che ha colpito la figlia, con la morte del marito Pier Francesco Forleo, ecco che la Zia della tv ha mandato un altro messaggio davvero triste per la scomparsa di un caro amico. Questa volta si tratta di un volto noto all’ambiente televisivo della Rai, in quanto ex dirigente. Parliamo di Giampiero Raveggi che è deceduto in queste ore.

Mara Venier e la morte dell’amico

Mara Venier

La notizia della morte dell’ex dirigente Rai si è diffusa in poche ore da questa mattina tramite i profili Instagram di alcuni noti volti della tv come Carlo Conti e Giovanna Civitillo e a questo punto ha raggiunto anche la Venier.

Ecco, infatti, la Zia della televisione mandare un caloroso messaggio per una persona che a lei era tanto cara. I due erano molto amici a quanto pare tanto che la donna aveva incontrato proprio Ruggeri da poco.

“Ciao Giampiero, amico da sempre, settimana scorsa eri venuto a casa a salutarci, abbiamo riso e ci siamo raccontati tante cose… Non ho parole”, questo il breve messaggio della conduttrice che accompagna anche una foto che la vede protagonista proprio con il defunto ex dirigente e al marito Nicola Carraro.

Come detto, per la Venier non un momento molto facile dopo la morte del cognato, Pier Francesco Forleo, e quella odierna del caro amico.

Di seguito anche il post Instagram della conduttrice:

