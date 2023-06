Momento di pace per Maria De Filippi che si gode un attimo di vacanza, la prima senza il compianto marito Maurizio Costanzo.

Uno scatto social di Raffaella Mennoia potrebbe aver svelato dove Maria De Filippi sta trascorrendo le sue prime vacanze senza Maurizio Costanzo. La conduttrice è, infatti, alla prima estate senza il compianto marito e, per questa ragione, pare aver scelto di circondarsi delle persone a lei più care scegliendo anche una location particolare.

Maria De Filippi, la prima vacanza senza Maurizio Costanzo

Maria De Filippi

Dalle stories Instagram condivise da Raffaella Mennoia, braccio destro della De Filippi e nota autrice dei suoi programmi, sembra proprio che la Queen, in sua compagnia, abbia scelto di godersi qualche giorno di relax nella Villa Sadula ad Ansedonia, che la conduttrice comprò insieme a Maurizio Costanzo nel 2002.

Non abbiamo la certezza della location ma la foto condivisa dal braccio destro della Queen di Mediaset che la vede protagonista mentre gioca col cagnolino della Mennoia, Saki, appunto potrebbe essere nel giardino della villa a cui il compianto marito era molto affezionato.

“Come sere d’estate”, ha scritto poi l’autrice per accompagnare lo scatto della De Filippi. Le due stavano attendendo insieme il debutto stagionale di Temptation Island 2023, programma prodotto dall’azienda della conduttrice e che, fin dalla prima puntata, ha già fatto il boom di ascolti facendo record e sbancando la prima serata dei palinstesti tv.

In attesa del proseguimento del reality per coppie, ad ogni modo, Maria si riposerà e lo farà in un luogo a lei tanto caro, circondata dall’affetto delle persone che le vogliono bene. Molto probabilmente, così avrebbe voluto anche Costanzo.

Di seguito, invece, un recente post Instagram di Raffaella Mennoia su Temptation Island:

