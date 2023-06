Gerry Scotti ha rotto il silenzio in merito alla sua lite con Fedez e ha svelato come starebbero veramente le cose tra lui e il rapper.

Nei giorni scorsi si è sparsa la voce che Gerry Scotti ce l’avesse con Fedez per via di alcuni video da lui postati sui social e in cui ironizzava sul podcast del rapper, Muschio Selvaggio. Sulla questione era intervenuto lo stesso marito di Chiara Ferragni, che durante una puntata del suo podcast ha lasciato intendere di non essere a conoscenza dei motivi per cui Gerry Scotti ce l’avesse con lui. Sulla questione in queste ha rotto il silenzio lo stesso volto tu, che ha affermato a TvBlog:

“Mi sono sentito con Fedez ieri sera e volevo tranquillizzare tutto il mondo in fibrillazione per questo presunto litigio con Fedez: non esiste. Sono un suo grande estimatore come artista e cantante, grande ammiratore di Fedez come imprenditore e protagonista del web e sono sinceramente addolorato perché la formula di Muschio Selvaggio è una delle più azzeccate in circolazione. Non vedo l’ora che mi richiami, lo farà tra un concerto e l’altro e io ci andrò. Non c’è stato alcun litigio con lui.”

Gerry Scotti

Gerry Scotti: la verità sul litigio con Fedez

Gerry Scotti ha precisato che tra lui e Fedez non vi sarebbe stato alcun litigio e ha anche fatto sapere che presto sarà di nuovo ospite al podcast del rapper, Muschio Selvaggio. In tanti si chiedono come andranno davvero le cose tra i due visto che, alcuni giorni fa, lo stesso marito di Chiara Ferragni aveva attaccato il conduttore affermando: “Da quando sei venuto a Muschio Selvaggio ci continui a insultare, non so perché. Non lo so, c’è del livore…”.

Riproduzione riservata © 2023 - DG