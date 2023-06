Secondo i rumor in circolazione Ilary Blasi avrebbe riconsegnato ai legali dell’ex marito le chiavi del centro sportivo la Longarina.

Nei giorni scorsi è balzata agli onori delle cronache l’ennesima controversia che vede protagonisti Francesco Totti e Ilary Blasi a causa di un centro sportivo di proprietà della coppia (che ha finito per chiudere senza preavviso dopo il loro divorzio).

Stando a quanto riporta La Repubblica in queste ore la conduttrice avrebbe fatto avere ai legali dell’ex marito le chiavi del centro sportivo, in quello che sembra essere un inaspettato “gesto di pace” nei suoi confronti.

Ilary Blasi

Ilary Blasi: il gesto di pace per Francesco Totti

Ilary Blasi ha voluto – almeno temporaneamente – mettere in pausa i suoi dissapori con l’ex marito, Francesco Totti? Stando a quanto riporta La Repubblica la conduttrice avrebbe fatto avere ai legali dell’ex calciatore le chiavi del centro sportivo la Longarina, finito al centro del clamore generale nei giorni scorsi per aver chiuso senza dare alcun preavviso alle famiglie e ai suoi giovani iscritti.

Al momento sulla questione non sono emersi ulteriori particolari e la famiglia dei due vip non si è espressa pubblicamente sull’argomento. Del resto Ilary Blasi e Francesco Totti hanno preferito mantenere il massimo riserbo sulla loro separazione nonostante in tanti, tra i loro fan, vorrebbero saperne di più.

