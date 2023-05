Piccola vittoria di Francesco Totti nella causa di divorzio con Ilary Blasi. L’ex giocatore “sfratta” la famiglia della ex.

Continuano a tenere banco le vicende tra Francesco Totti e Ilary Blasi che stanno portando avanti le pratiche per il divorzio e per la divisione dei beni. Dopo le vicende legate alla villa all’Eur e il mantenimento dei figli, ecco arrivare una particolare notizia che sa di piccola “vittoria” per l’ex giocatore e che riguarda il centro sportivo della Longarina che da anni era gestito dalla famiglia della presentatrice tv.

Totti, arriva “lo sfratto” alla famiglia di Ilary Blasi

Francesco Totti

Secondo quanto si apprende dal Corriere della Sera, come anticipato, per Totti sarebbe arrivata una piccola vittoria per quanto concerne il centro sportivo della Longarina che da anni era gestito dalla famiglia della Blasi.

Pare, infatti, che il Pupone abbia ottenuto l’ordinanza di sfratto per i parenti della ex moglie. Tale ordinanza sarà esecutiva il prossimo 30 giugno 2023 quindi tra meno di due mesi.

In quel giorno, l’ufficiale giudiziario si presenterà alla porta del complesso sportivo – che comprende la celebre scuola di calcio Totti Soccer School e un’area Padel – per intimare alla società Asd Longarina che fa capo alla sorella della Blasi, di abbandonare la struttura con effetto immediato e, di conseguenza, di restituire il bene al legittimo proprietario.

Non solo. A tutto questo si aggiungerà la questione dei canoni d’affitto. Secondo quanto riferito dal Corriere, la “Asd Longarina potrebbe essere condannata al pagamento degli arretrati” a beneficio di Totti.

Di seguito un vecchio post Instagram dell’ex giocatore della Roma con sua figlia Chanel:

Riproduzione riservata © 2023 - DG