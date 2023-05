Dopo l’addio a L’Isola dei Famosi arrivano le parole social di Marco Predolin. Ecco come sono andate le cose sul suo ritiro.

Dopo appena tre puntate de L’Isola dei Famosi, sono già diverse le tematiche e le polemiche. Una di queste è recentissima e arriva dopo l’addio di Marco Predolin, ufficializzato nella serata di martedì 2 maggio. Il conduttore, infatti, ha abbandonato il reality e sui social ha dato la sua versione dei fatti.

Marco Predolin, la verità sull’addio a L’Isola dei Famosi

Marco Predolin

Nelle scorse ore, come detto, Predolin ha ufficialmente abbandonato L’Isola dei Famosi. L’uomo è stato costretto al ritiro a causa di una situazione sanitaria non idonea a proseguire il percorso nel reality. Almeno questa è la versione data nel corso della puntata.

Qualcosa, però, non sembra tornare e a far venire alcuni dubbi sono le parole social del diretto interessato.

Poco dopo l’ufficializzazione del suo ritiro, ecco su Instagram un post con la sua verità.

“Volevo ringraziare tutti per l’affetto che mi avete dimostrato e per le belle parole che mi avete scritto! Ci tengo a precisare che uscire NON È STATA UNA MIA DECISIONE”, ha scritto il noto conduttore tv per giunta utilizzando il maiuscolo.

“Ma una decisione della produzione in seguito ad esami del sangue che hanno evidenziato la mia non idoneità a continuare a sostenere mancanza di cibo forzata. Mi dispiace molto che sia terminata così questa mia avventura, grazie ancora a tutti, ci vedremo lunedì in studio”.

Insomma, un pizzico di mistero su questa situazione resta dato che non sono state rilasciate informazioni sulle reali condizioni di salute dell’uomo. Molto probabilmente bisognerà attendere le prossime puntate per vedere se l’ex naufrago sarà in studio e se dirà qualcosa in più.

Di seguito anche il post Instagram con le parole dell’ormai ex naufrago:

