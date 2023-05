Non mancano le tensioni a corte in vista dell’incoronazione di Re Carlo. La Principessa Anna ha parlato del Regno che sarà.

Manca ormai poco all’incoronazione ufficiale di Re Carlo III d’Inghilterra. Il prossimo 6 maggio 2023, infatti, sono previste le cerimonie in grande stile. Fino a quel momento, però, non stanno mancando le tensioni. Questa volta non arrivano da dichiarazioni o comportamenti di Harry e Meghan, bensi dalla Principessa Anna, sorella del sovrano. La donna ha parlato del regno che sarà e non è mancato un passaggio piuttosto “duro”.

Re Carlo, le parole della Principessa Anna

re Carlo III

La grande attesa sta per finire e tra pochi giorni l’incornazione ufficiale di Re Carlo III d’Inghilterra sarà realtà. Come detto, fino a quel giorno, ci sarà grande attenzione a tutto quello che verrà detto o fatto attorno alla Famiglia Reale ed è proprio per questo che in queste ore spiccano alcune dichiarazioni della Principessa Anna.

La donna, sorella del sovrano, ha rilasciato un’intervista alla tv canadese Cbc ed è stata piuttosto diretta verso il fratello.

Da sempre considerata molto forte, fisicamente e soprattutto di carattere, Anna ha parlato di come sarà il regno dopo l’incoronazione commentando anche i rumors su una “monarchia più snella”.

La Principessa non è sembrata molto convinta da questa indiscrezione: “Non credo sia una buona idea. Carlo non cambierà per il suo nuovo ruolo, anche perché si è a lungo esercitato”, le sue parole.

Insomma, la figura del Re e del Regno dovrebbe rimanere intatta, così come tutti la conoscono. Nel giorno dell’incoronazione, inoltre, Anna avrà un compito molto importante.

A lei, infatti, è stato assegnato il ruolo di Gold Stick in Waiting, ovvero sarà lei a dover garantire la sicurezza del sovrano. Per questa ragione non indosserà i tradizionali abiti bon-ton richiesti dal protocollo per le donne della famiglia reale, bensì una uniforme militare.

