Nathaly Caldonazzo avrebbe accusato un malore nei giorni scorsi all’Isola dei Famosi e inoltre il suo eccessivo dimagrimento ha fatto preoccupare non poco i suoi fan. Secondo i rumor riportati da Anticipazioni tv, la showgirl avrebbe perso ben 10 kg in appena 2 settimane arrivando a pesare da 60 a 50 kg. Sulla questione al momento non vi sono conferme e Nathaly Caldonazzo, rimasta a Playa Sant’Elena nel corso dell’ultima diretta, non ha ancora rotto il silenzio in merito alla questione.

Nathaly Caldonazzo: il peso all’Isola dei Famosi

Nathaly Caldonazzo sarebbe arrivata a pesare 50 kg durante la sua faticosa partecipazione all’Isola dei Famosi 2023. Il suo eccessivo dimagrimento avrebbe allarmato anche i concorrenti e i fan del programma e, secondo indiscrezioni (riportate da Anticipazioni Tv), l’avrebbe portata ad avere un malore nei giorni scorsi.

Al momento sulla questione non è dato sapere di più e la Caldonazzo non è ancora intervenuta pubblicamente in merito alla vicenda. Finora Marco Predolin e Claudia Motta hanno lasciato il reality show proprio a causa delle loro condizioni di salute, che non hanno loro permesso di proseguire l’avventura all’interno del programma.

