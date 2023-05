Elodie e Andrea Iannone avrebbero preso il loro primo appartamento insieme a Milano e sarebbero pronti per la convivenza.

Il settimanale Chi ha fatto sapere che Elodie e Andrea Iannone avrebbero preso casa insieme a Milano, in zona San Vittore. I due fanno coppia fissa da circa un anno e probabilmente, dopo i mesi in cui hanno vissuto il loro amore a distanza (lei da Milano e lui da Lugano) hanno scelto di prendere una nuova casa dove poter trascorrere più liberamente il loro tempo insieme. La notizia ha stupito i molti fan di Elodie visto che, appena tra anni fa, la cantante aveva confessato di non essere disposta ad andare a convivere con il suo ex, Marracash.

Elodie e Andrea Iannone: la convivenza

Amore a gonfie vele per Andrea Iannone e Elodie: secondo il settimanale Chi i due sarebbero pronti per andare a convivere e avrebbero scelto una nuova casa tutta per loro nella zona di San Vittore a Milano. La coppia ha vissuto la propria storia d’amore con la massima discrezione e finora la cantante non ha confermato né smentito i rumor in merito alla sua convivenza con il pilota. In tanti tra i fan dei social sono impazienti di saperne di più sulla vita privata della cantante che, al fianco di Andrea Iannone, sembra aver finalmente trovato la serenità. La storia tra i due è destinata a durare?

