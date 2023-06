Alessandra Celentano ha un nuovo amore? L’indiscrezione è diventata sempre più insistente dopo la sua ultima foto postata sui social.

Alessandra Celentano si è mostrata in queste ore mentre si trovava in barca con sua cugina, Rosita Celentano, e un uomo misterioso. Sui social in tanti hanno ipotizzato che possa essere in corso una liaison tra l’insegnate di Amici e il ragazzo al suo fianco, e tra i commenti al suo post c’è chi le ha scritto: “Hai capito la maestra…”, e ancora: “Chi è questo bel manzo?”, oppure: “State insieme?”.

Alessandra Celentano e il ragazzo più giovane

Alessandra Celentano ha pubblicato uno scatto sui social dove è ritratta con un uomo misterioso il cui nome – stando a quanto riporta Leggo – sarebbe José. Il ragazzo in questione sarebbe di origine spagnola e sarebbe stato presentato a Alessandra Celentano da sua cugina Rosita. Al momento sul rapporto tra i due non è dato sapere di più e in tanti sono curiosi di sapere se sia in atto una liaison.

Di recente Alessandra Celentano è balzata agli onori delle cronache per aver affermato di essere single da ormai moltissimi anni.

Riproduzione riservata © 2023 - DG