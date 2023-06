Durante il concerto LoveMi di Fedez è stato inquadrato un cartellone con la frase – diventata tormentone – a lui rivolta da Luis Sal.

Di recente Fedez e Luis Sal hanno interrotto i loro rapporti d’amicizia e lo Youtuber si è scagliato via social con un video semi-ironico in cui lo ha apostrofato dicendo “dillo alla mamma, dillo all’avvocato”. La frase in questione è diventata una sorta di tormentone in rete dove in tanti, da giorni, la stanno usando per prendere in giro il rapper sposato con Chiara Ferragni.

Durante il suo concerto LoveMi è apparso proprio un cartellone con questa scritta e Fedez, senza scomporsi, l’ha commentato affermando: “Grazie del cartello, l’ho visto”.

Fedez

Fedez: il cartellone a LoveMi

Dopo la lite con Luis Sal, Fedez si è visto travolgere dall’ironia social a causa della frecciatina scagliata contro di lui dall’ex migliore amico, che gli ha suggerito di lamentarsi “con la mamma o con l’avvocato” in merito alla questioni relative al loro podcast (da cui lui ha precisato di essersi sentito tagliato fuori a causa dell’atteggiamento sempre più prevaricante di Fedez). Il rapper a seguire aveva replicato via social e in tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi in futuro.

