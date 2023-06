Attraverso i social Luca Barbareschi ha scritto un messaggio a Elodie che non è passato inosservato ai fan della cantante.

Elodie, da sempre paladina dei diritti LGBT, sembra aver volutamente ignorato Luca Barabreschi che, in queste ore, attraverso i social, le ha scritto: “Ti volevo in un film come protagonista ma non mi hai mai voluto incontrare. Peccato!! Sei fantastica!”. In tanti hanno commentato il post del regista affermando che Elodie avrebbe fatto bene a ignorarlo, specie viste le sue ultime dichiarazioni sul MeToo (dove ha praticamente messo in dubbio la veridicità delle denunce fatte dalle attrici).

Elodie

Luca Barbareschi: il messaggio a Elodie

A quanto pare Elodie ha preferito ignorare Luca Barbareschi che, in queste ore, è tornato “all’attacco” anche attraverso i social. La cantante non ha commentato il post del regista, ma al suo posto i fan gli hanno scritto: “Intelligente Elodie, ha fatto bene a non risponderti”, mentre altri lo hanno preso di mira per le sue recenti dichiarazioni sul tema del MeToo.

In tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e se la cantante deciderà di rispondere pubblicamente alle parole di Luca Barbareschi nei suoi confronti.

