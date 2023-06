Benjamin Mascolo ha rotto il silenzio dopo le recenti accuse a lui rivolte dall’ex migliore amico Benjamin Mascolo.

Nel 2021 Benji e Fede hanno interrotto la loro carriera come duo musicale. Nei giorni scorsi Federico Rossi ha rivolto alcune accuse contro l’ex collega, affermando che sarebbe stato lui a volere il loro scioglimento. Sulla questione nelle scorse ore è intervenuto Benjamin Mascolo, che attraverso i social ha detto:

“Negli ultimi tempi ne ho parlato qui sui social, non vengo dal miglior periodo della mia vita. Ho capito di aver commesso tanti errori e ferito persone a cui volevo bene. Mi sono colpevolizzato tantissimo per alcuni miei atteggiamenti, ma per la mia rinascita mi piace pensare che non ho mai agito con l’intento di ferire qualcuno, ma al contrario la prima vittima di me stesso sono sempre io.”

Benjamin Mascolo

Benjamin Mascolo replica a Federico Rossi

Per la prima volta Benjamin Mascolo ha rotto il silenzio sui motivi che hanno condotto lui e Federico Rossi a sciogliere il loro duo e ha precisato: “Credo e spero di aver fatto anche tante cose buone e positive in questi anni per le persone importanti nella mia vita. In questa rinascita mi piace pensare che le cose buone che ho fatto non vengano dimenticate né cancellate. Anzi, concentrandoci su quello che di buono è stato fatto insieme si possa tornare ad avere il rapporto di fratellanza che c’è sempre stato”.

In tanti si chiedono se le sue parole possano servire a far avere un riavvicinamento tra lui e il collega, ma al momento sulla questione non è dato sapere di più e Federico Rossi non ha risposto alle sue affermazioni.

Riproduzione riservata © 2023 - DG