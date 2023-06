Enrico Papi ha rotto il silenzio sulla sua vita privata e su quale sarebbe la sua opinione in merito alle relazioni monogame.

Enrico Papi ha rilasciato un’intima intervista a Chi dove ha parlato di tradimento, relazioni monogame e soprattutto di come vivrebbe tutto questo con sua moglie, Raffaella Schifino, madre dei suoi due figli.

“Mia moglie non mi perdona la mia libertà”, ha affermato, e ancora: “Sono ancora dell’idea che l’essere umano non sia nato per essere monogamo (…) Negli equilibri di coppia può succedere di tutto, l’importante è che non venga meno il rispetto”.

Enrico Papi

Enrico Papi: il rapporto con la moglie

Nella sua ultima intervista a Chi, Enrico Papi ha svelato alcuni inaspettati retroscena sul suo rapporto con sua moglie Raffaella Schifino, su cui ha ammesso: “In alcuni momenti siamo complici, in altri amanti, in altri ancora marito e moglie, in altri amici perfetti”.

Il volto tv ha anche sottolineato di sentirsi fortunato ad aver incontrato sua moglie, con cui avrebbe vissuto come chiunque degli alti e bassi e con cui, nonostante tutto, non avrebbe mai messo a freno la sua curiosità verso il prossimo.

“Con questo non sto dicendo che siamo una coppia libertina, ma nel nostro rapporto non regna l’ipocrisia. Nessuno è proprietario dell’altro”, ha precisato Papi a Chi.

