Scopriamo tutto quello che si cela dietro all’ex pilota Max Biaggi: dall’incidente alla vita privata, passando per alcune curiosità!

Quattro volte campione del mondo nella classe categoria 250 e due volte campione mondiale di Superbike, Max Biaggi – 26 giugno 1971 (Cancro) – è stato uno dei campioni indiscussi del motociclismo. Scopriamo cosa c’è da sapere sull’ex pilota, dal grave incidente di cui è stato vittima alla vita privata, passando per 5 curiosità!

Chi è Max Biaggi: 4 curiosità

• Dopo un grave incidente al Sagittario di Latina che lo ha visto coinvolto nel 2017, ha dichiarato a Oggi: “Tornare su una moto? È un pezzo di vita che credo di aver archiviato del tutto. Negli ultimi anni ci salivo più per abitudine che per altro, ma credo che non salirò più in sella neanche per gioco”.

Max Biaggi

• Era molto amico di Fabrizio Frizzi, che è stato anche padrino di battesimo di sua figlia Ines, avuto con Eleonora Pedron. Dopo la morte dello storico conduttore ha raccontato al Corriere: “Aveva sempre la parola giusta, ma con tatto. Temeva talmente di ferirmi che a volte, se capivo che magari non era d’accordo con me, lo anticipavo io. E lì lui scoppiava nella sua classica risata”.

• Famosa è la sua storica rivalità con il collega Valentino Rossi. Dopo il suo ritiro dall’attività agonistica però i rapporti tra i due si sarebbero finalmente distesi, e Max Biaggi avrebbe persino dedicato un post sul suo profilo Instagram allo storico rivale in occasione del suo 39esimo compleanno.

• Non si conoscono le cifre del suo patrimonio, ma è sicuramente molto cospicuo riguardo alla somma: l’ex pilota è stato uno sportivo al top della sua attività.

Max Biaggi: la vita privata

In passato ha avuto numerosi flirt (presunti o reali) con alcune delle donne più famose dello show business, tra queste: Naomi Campbell, Claudia Schiffer, e Anna Falchi. Ha avuto una storia importante con Eleonora Pedron, da cui ha avuto due figli. Max è stato anche il compagno di Bianca Atzei.

A marzo 2018, dopo la fine della relazione con Bianca Atzei, nonostante fosse stato pizzicato più volte in compagnia di Michelle Carpente, l’ex motociclista ha smentito di essere legato all’attrice con un post su Twitter: “In questi mesi ho sempre preferito il silenzio e x questo non ho mai replicato a tutte le inesattezze sulla mia vita. Parlo a coloro che spesso scrivono riguardo alle mie presunte fidanzate! Sono felicemente SINGLE, e non ho relazioni con Michelle! Spazio alla MIA FAMIGLIA. Grazie”. Nel gennaio del 2020 è stato paparazzato con Araba Dell’Utri… ma qualche mese dopo è stato invece visto in compagnia di Francesca Semenza: non ci sono state conferme ufficiali, ma sembra sia l’attuale fidanzata.

Max Biaggi ed Eleonora Pedron: la storia e i figli

Una delle storie più importanti della sua vita è stata però certamente quella con Eleonora Pedron. Lei ha rivelato al settimanale Oggi i motivi per cui la loro storia è finita.

Dalla showgirl, l’ex pilota ha avuto due splendidi bambini: Inés Angelica e Leon Alexandre Biaggi.

Max Biaggi e Bianca Atzei: la storia

Terminata la storia con la ex Miss Italia, nel 2015 il campione inizia una liaison con la cantante Bianca Atzei, naufragata nel 2017 (pochi mesi dopo l’incidente) e di cui il pilota spiegherà a Vero: “In questo momento della mia vita prevale il ruolo di padre. Quando si subiscono traumi così importanti, è ovvio ripensare a tutto il proprio trascorso e a quello che dovrà ancora venire. L’incidente mi ha fatto capire che non voglio più perdere tempo in situazioni superflue, in qualsiasi campo”.

Bianca Atzei aveva dedicato alla loro storia d’amore la canzone Adesso esisti solo tu.

Chi è la fidanzata di Max Biaggi, Francesca Semenza?

Francesca Semenza è nata sotto il segno del Sagittario, il 23 novembre 1992,e vive e lavora a Milano. Di professione è modella e attrice. Il suo fascino mozzafiato ha stregato anche Max.

Dove abita Max Biaggi?

Sappiamo che Max Biaggi abita a Montecarlo, in una casa proprio di fronte al mare. Nel 2018 è stato accusato di aver cambiato la sua residenza nel Principato di Monaco al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi. Fu assolto nel 2019.