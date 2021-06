La storia del ballerino Ivan Cottini è fatta di successi e sfide. Una, su tutte, lo tiene impegnato nella battaglia più importante della vita: quella contro la malattia.

Il pubblico italiano si è appassionato alla sua storia, fatta di importanti traguardi ma anche di una grandissima guerra contro la sclerosi multipla. Una mattina, Ivan Cottini si è svegliato diverso, e quel malessere si è tradotto nella più grande lotta della sua esistenza. La diagnosi è arrivata all’età di 27 anni, ma non si è mai dato per vinto: ha scelto di guardare ai suoi sogni da una diversa prospettiva, superando i limiti imposti dalla paura.

Chi è Ivan Cottini?

Ivan Cottini è originario delle Marche, classe 1987 e una grinta da leone. La sua biografia contiene spunti di grande esempio per tutti, a partire dalla sua battaglia personale contro la malattia. Lo abbiamo visto nel talent show Amici, in qualità di ballerino, poi a Verissimo per raccontare come e quanto è cambiata la sua vita dopo la diagnosi.

Bellissimo e molto determinato, ha esordito come modello e ha iniziato le sfilate molto presto, sino ad affermarsi nel settore tra campagne pubblicitarie e shooting fotografici. Una vita proiettata verso grandi progetti, in cui si è insinuata la drammatica realtà.

La vita privata di Ivan Cottini

Ivan Cottini non si è mai arreso, come ha rivelato lui stesso nel corso della sua intervista a Verissimo, nel 2019. La scoperta della sclerosi multipla lo ha portato a perdere il lavoro e la fidanzata, sino alla rinascita con un nuovo amore. La sua compagna è diventata Valentina, lo ha reso padre di Viola, figlia che ha trasformato i suoi giorni in una nuova grande avventura.

La scelta di avere un figlio è passata per un’altra drastica svolta: interrompere le cure per inseguire il sogno della paternità. Ne è seguito un peggioramento delle sue condizioni, e nel 2015 l’arrivo della bimba. “Non mi definisco un eroe – ha detto a Silvia Toffanin -, mi sono rotto le scatole di essere un malato e ho voluto ritornare a essere il protagonista della mia vita“.

Nel corso di una ospitata a Storie Italiane, nel giugno del 2021, ha però confessato di aver chiuso la sua relazione con la donna e madre di sua figlia. “In questi ultimi mesi ho dovuto convivere con il dramma della separazione e posso vedere mia figlia soltanto in certe occasioni”, ha spiegato nel corso della trasmissione di Eleonora Daniele.

Ivan Cottini, le curiosità

-Su Instagram, Ivan Cottini è seguitissimo e condivide costanti aggiornamenti sulla sua vita.

-Ha ripreso a ballare, ovviamente in un modo diverso da come era solito fare, ed è stato ospite speciale di Amici.

-Attivo nel mondo della sensibilizzazione sui temi della sua malattia, ha posato per un calendario con la figlia Viola, i cui proventi sono destinati a scopi benefici.

-Ha dichiarato in una intervista rilasciata a Storie Italiane, nel settembre del 2019, ha dichiarato di vivere solo con 300 euro al mese, quelli della pensione di invalidità.

Dove abita Ivan Cottini

Secondo le informazioni raccolte Ivan Cottini fino a quando conviveva con la compagna e la figlia abitava a Fano, nelle Marche. Il legame con la bambina fa pensare che l’ex ballerino abbia deciso di risiedere lì anche dopo la fine della storia con la ex.

