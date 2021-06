Ecco tutto quello che siamo riusciti a scoprire su Alessandro Speranza, anche lui nel cast dei single tentatori di Temptation Island 2021.

Si chiama Alessandro Speranza e si è fatto conoscere al grande pubblico partecipando nel 2021 all’edizione di Temptation Island, il celebre docu-reality delle coppie e condotto in prima serata su Canale 5 da Filippo Bisciglia. La notizia del suo ingresso nel cast dei single tentatori, ha subito destato le attenzioni anche del mondo social. Oggi proviamo a raccontarvi tutto quello che siamo riusciti a scoprire sulla vita di questo giovane dalle origini piemontesi: chi è Alessandro Speranza, quanti anni ha, quali sono le sue passioni e di cosa si occupa nel mondo del lavoro.

Chi è Alessandro Speranza di Temptation Island 2021 ( e dove vive)

Sulla biografia di Alessandro Speranza al momento non si hanno informazioni certe. Non è infatti nota la sua data di nascita né il suo segno zodiacale ma sappiamo che il bel tentatore è originario del Piemonte e che è nato nel 1996. Per quanto riguarda invece la sua sfera privata sappiamo che Alessandro vive a Crescentino, un comune in provincia di Vercelli e che da alcuni anni lavora presso l’azienda di famiglia e più precisamente nel settore dell’edilizia.

Alessandro Speranza, vita privata

Dal punto di vista sentimentale invece, sappiamo che Alessandro Speranza nel 2021 si è dichiarato single alle telecamere di Canale 5 e al momento, non abbiamo nemmeno informazioni sulle sue relazioni passate ma è chiaro che le corteggiatrici al giovane piemontese, non manchino affatto.

Anche osservando il suo account social su Instagram non riusciamo a saperne di più sul suo conto dato che al momento Alessandro preferisce tenerlo ancora in modalità privata.

Alessandro Speranza, 2 curiosità

– Una delle più grandi passioni di Alessandro sono proprio le auto.

-Alessandro può vantare anche esperienza nel campo della moda.

Fonte foto: https://www.facebook.com/temptationislandita/