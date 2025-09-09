Lacrime in diretta tv dalla Balivo: “Ci siamo ritrovati”

Momento molto emozionante a La Volta Buona con Caterina Balivo: Barbara Chiappini ha dato un importante annuncio sulla sua vita.

Alcuni mesi fa, prima dell’inizio dell’estate, Barbara Chiappini aveva raccontato alcune problematiche interne alla sua famiglia. In particolare al rapporto con il marito evidenziando una crisi importante con lui. Adesso, invece, pare che le cose siano migliorate. A raccontare tutto è stata la diretta interessata intervenendo a La Volta Buona con Caterina Balivo.

Barbara Chiappini e il rapporto con il marito

Sono passati alcuni mesi dal racconto di crisi fatto da Barbara Chiappini in merito alla relazione con il marito, Carlo Marini Agostini. A quanto pare, dopo quanto affermato qualche tempo fa, a proposito di un momento di crisi tra loro, la situazione sarebbe cambiata. La donna lo ha rivelato con grande emozione a La Volta Buona, nella puntata di martedì 9 settembre 2025.

Barbara Chiappini – www.donnaglamour.it

“La situazione è molto migliorata da un punto di vista personale perché ho ricominciato a lavorare, mi sono sentita apprezzata e questo mi ha dato una nuova energia. Mio marito mi ha sempre spronato a non mollare”, ha detto la Chiappini.

L’emozione in tv: il video

La Chiappini ha quindi proseguito il suo racconto nel salotto della Balivo quasi in lacrime: “Ho avuto una crisi forte e ho fatto un passo indietro. Il lavoro mi ha permesso di sognare insieme a lui. Carlo mi ha accompagnato nel mio lavoro, abbiamo lasciato i figli a casa e siamo stati qualche giorno da soli. Questo ci ha fatto bene. Ci siamo ritrovati“, ha detto la donna riuscendo a ritrovare il sorriso e stupendo in modo positivo i presenti in studio. Insomma, a quanto pare la trasmissione di Rai 1 ha portato fortuna alla donna e a suo marito. La speranza è che i due possano andare avanti così felici ancora a lungo.