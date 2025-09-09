“Clementino sta per diventare papà”: il cantante non la prende bene e sbotta

Novità in arrivo per Clementino? Chi lo sa. Le voci si rincorrono ma lui non sembra affatto dello stesso parere. Il commento arrabbiato sui social.

Qualche tempo fa aveva raccontato alcune sue cadute che lo hanno visto, per fortuna, rialzarsi. Ora Clementino è tornato al centro dei rumors di gossip per questioni legate alla sua vita privata e all’amore. In particolare, secondo alcuni, il rapper e volto tv starebbe per diventare padre. Una notizia che, però, sembra non aver trovato conferma da parte del diretto interessato.

“Clementino presto padre”: l’indiscrezione

La vita privata di Clementino è tornata al centro di qualche voce e indiscrezione. In particolare il settimanale Tv Mia ha optato per accompagnare la sua recente copertina ad un titolo ad effetto dove, appunto, si parla del futuro ruolo da genitore del rapper e volto tv, prossimo a ricominciare la stagione sul piccolo schermo accanto ad Antonella Clerici.

Clementino – www.donnaglamour.it

Nello specifico, a seguito di una vacanza a Zanzibar con la compagna, Roberta Longo, il media ha dato adito alle voci riguardanti, appunto, un possibile ruolo da padre dell’artista. Peccato che, a quanto pare, dietro a tali rumors non ci sia nulla di vero.

La replica del cantante

Attraverso una storia su Instagram, Clementino è intervenuto sui social per commentare i gossip sulla sua presunta paternità. Il cantante ha pubblicato lo screen della copertina in questione che lo ritrae insieme ad Antonella Clerici con annessa scritta: “Antonella Clerici porta con sè Clementino che sta per diventare papà”.

Come detto, però, il diretto interessato non è sembrato affatto dello stesso avviso smentendo con forza la notizia: “Ma quante ca**ate scrivete? Io non sapevo nulla, sto diventando papà e non lo sapevo… Questi sono matti veramente. Tranquilli ragazzi, il giorno che diventerò papà ve lo dirò io, non dovrete leggerlo sui giornali. Ma quante minc***te”.