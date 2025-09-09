“Amici? Prima era diverso”: l’amata ex allieva si racconta a cuore aperto

Protagonista ad Amici di Maria De Filippi e anni dopo anche a Tale e Quale Show: Verdiana Zangaro si è raccontata a tuttotondo.

In vista della prossima edizione di Amici sono già diversi i rumors. Alcuni dei quali riguardano anche la possibile partecipazione di due ex allievi. Proprio in merito al passato, a rilasciare una bella intervista a Today, è stata propria una ex studentessa molto apprezzata: Verdiana Zangaro. La cantante ha parlato di quanto vissuto in prima persona nel talent ma anche del successo avuto più avanti nella trasmissione Rai, Tale e Quale Show.

Verdiana: da Amici a Tale e Quale Show

Nel corso della lunga e interessante intervista a Today, di cui vi riportiamo solo alcuni passaggi, Verdiana Zangaro ha raccontato quanto vissuto sulla propria pelle tra Amici e Tale e Quale. In particolare in merito alla vittoria del programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti, la cantante si è detta estremamente contenta.

Verdiana Zangaro – www.donnaglamour.it

“Ho voluto tentare il provino e gli autori si sono emozionati. Per me è stata una grande soddisfazione, mi sono detta ‘sei stata brava’, cosa che faccio raramente”, ha ammesso la donna. “Non è stato facile decostruirsi per mettersi nei panni di un’altra persona; era un programma divertente ma anche tosto. Mi preparavo cercando interviste, entrando nel ruolo […]”.

Il ricordo della scuola e di Maria

Tornando a parlare di Amici, Verdiana ha ricordato: “Quando partecipai io era molto diverso da ora. Ricordo grandi giudici esterni: Harrison Ford, Al Pacino. Ma anche dei duetti meravigliosi: da Antonello Venditi a Craig David. Quando un programma ti dà una possibilità del genere è un grande regalo. E poi io con Amici sono ripartita da zero”.

E su Maria De Filippi: “A lei dico grazie, mi ha insegnato cosa vuol dire lavorare seriamente perché ho visto lei quanto lavora. Lei è una grande stacanovista, è a conoscenza di qualsiasi cosa succeda lì; ha delle persone intorno che le riportano tutto. Maria sa tutto e mi ha insegnato la bellezza di credere nel proprio lavoro e di mettere dentro tutta te stessa per dare il meglio. Con Amici mi ha dato la possibilità di avere quello che ho”.