Katia Ricciarelli pronta ad “importanti rivelazioni” su Pippo Baudo: l’indiscrezione

Dopo la morte di Pippo Baudo, Katia Ricciarelli sarebbe pronta a parlare e a fare delle importanti rivelazioni sull’ex marito e gli ultimi tempi.

Non solo l’affondo verso l’assistente di Pippo Baudo. Dopo la morte del noto conduttore, Katia Ricciarelli sembra essere pronta a parlare dell’ex marito e soprattutto a fare delle “importanti rivelazioni”. La donna, come riportato da Fanpage, sembra essere tra i protagonisti della prossima puntata di Verissimo che andrà in onda il 14 settembre 2025.

Katia Ricciarelli a Verissimo

Potrebbero esserci importanti novità in arrivo dopo la morte di Pippo Baudo. In particolare a parlare del compianto conduttore dovrebbe essere Katia Ricciarelli che, stando a quanto anticipato da Fanpage, dovrebbe essere tra gli ospiti della prossima puntata di Verissimo del 14 settembre 2025, trasmissione condotta da Silvia Toffanin.

Secondo quanto riportato dal media, la padrona di casa del programma di Canale 5 ospiterà nel suo studio la celebre cantante che, per la prima volta in tv, “darà voce all’amarezza per non essere stata coinvolta negli ultimi mesi di vita del conduttore televisivo che per anni è stato il suo compagno”.

Le importanti rivelazioni

Fanpage, nel titolo scelto per dare l’anticipazione sulla Ricciarelli ha spiegato come la donna sarebbe pronta a fare “importanti rivelazioni“. Nello specifico, la cantante, che in passato aveva già mosso delle accuse verso le persone che sono rimaste accanto a Baudo negli ultimi tempi, darà ulteriore spazio all’argomento sottolineando come non sia stata “coinvolta, impedendole di fatto di stargli vicino negli ultimi momenti della sua vita”. La Ricciarelli, quindi, darà la sua versione dei fatti sul tema per la prima volta in televisione.

Oltre ad uno strascico polemico, sicuramente, la donna avrà modo anche di ricordare con affetto e tenerezza 18 anni della sua vita trascorsi, appunto, accanto al mitico Pippo Baudo.