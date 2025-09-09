Eros Ramazzotti, la tenera foto in versione nonno fa il giro del web: “Che spettacolo”

Il cantante Eros Ramazzotti si è mostrato in una veste inedita: quella di nonno. La foto social è diventata virale e ha emozionato tutti.

Dopo le vacanze in compagnia delle ex mogli, Eros Ramazzotti ha fatto centro pubblicato nelle sue stories Instagram uno scatto diventato virale. Quale? Quello in compagnia del suo nipotino Cesare Augusto, figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. L’immagine ha suscitato grande emozione e diversi commenti da parte dei fan.

Eros Ramazzotti in versione nonno

Eros Ramazzotti, uno dei cantautori italiani più amati a livello internazionale, sta vivendo oggi una nuova fase della sua vita, quella della “nipotanza”, come lui stesso l’ha definita in una recente storia su Instagram. L’artista, che ha fatto sognare generazioni intere con le sue canzoni intrise di emozioni e poesia, si è mostrato in queste ore in una veste inedita: quella di nonno affettuoso.

Attraverso un’immagine condivisa su Instagram, Eros si è fatto vedere insieme al piccolo Cesare, figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. La foto, che ha fatto il giro dei social, ha mostrato l’artista in un momento di dolcezza quotidiana insieme al nipotino. Seduto su uno sgabello, vestito in modo casual con abiti scuri e un sorriso pieno di orgoglio, il cantautore è stato immortalato mentre guardava il piccolo Cesare in modo tenero ed estremamente dolce, tipico dei nonni.

Le reazioni alla “nipotanza”

A rendere tutto ancora più dolce è stato il termine usato da Ramazzotti per accompagnare lo scatto: “nipotanza”. Si tratta senza dubbio di una parola che, di fatto, racconta la gioia e la responsabilità di questo nuovo capitolo della sua vita. Dopo aver fatto da parte ad Aurora adesso Eros può mettersi in gioco nella veste di nonno.

L’immagine dell’artista ha subito coinvolto tantissimi fan che, come anticipato, hanno manifestato tutto il loro amore per il cantante ma anche per il suo piccolo nipotino, oltre che per il resto della famiglia. “Che spettacolo”, ha detto qualcuno. “Più bella cosa non c’è”, hanno scritto altri fan citando in qualche modo uno dei brani più celebri di Ramazzotti.