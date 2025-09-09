Simona Ventura svela come ha scoperto di dover condurre il GF: l’assurdo provino

Una nuova edizione del Grande Fratello è pronta ad iniziare con Simona Ventura al timone. Il curioso retroscena svelato dalla conduttrice.

Tempi ben scanditi, punizioni precise per i concorrenti più “cattivi” e tanto altro. Simona Ventura è pronta al nuovo Grande Fratello che la vedrà protagonista alla conduzione. La padrona di casa del reality si è raccontata a Tv Sorrisi e Canzoni svelando anche come abbia scoperto di essere stata scelta per il programma di Canale 5.

Simona Ventura e le dinamiche del nuovo GF

Tutto è pronto o quasi per la nuova edizione del Grande Fratello che vedrà Simona Ventura al comando. La donna ha raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni alcuni retroscena legati al reality e anche a quanto sarà importante che tra i vari concorrenti si instaurino dinamiche avvincenti ma, soprattutto, reali e ben diverse da quelle “finte” degli ultimi anni.

Simona Ventura – www.donnaglamour.it

“Certo che sono una parte fondamentale del programma”, ha detto Super Simo sui rapporti tra concorrenti del cast. “Io penso che si debbano innescare naturalmente, nel momento in cui c’è la prova della convivenza da superare. Dico solo una cosa, nel mio piccolo, non voglio e non bisogna ‘indurre’ niente, non è necessario!”.

Il retroscena sul “provino”

Nel corso dell’intervista, citata da diversi media, la Ventura ha pure aggiunto un retroscena legato a quando ha scoperto di essere diventata la conduttrice del GF: “È successo che, dopo aver fatto volentieri e con grande soddisfazione l’opinionista nella scorsa edizione de L’Isola, Mediaset mi ha chiamato a fare un provino per La Fattoria e non fu per La Fattoria”, ha rivelato la donna. “Il provino è andato bene e, con grande mia sorpresa, non me l’aspettavo, l’editore mi ha chiesto se volevo condurre il GF. Ed è stata per me una gioia immensa”, ha svelato la conduttrice super pronta per la nuova avventura targata Mediaset.