“Un disastro”: a casa di Federica Nargi succede di tutto, il video (di Matri)

Momento epico in casa di Federica Nargi e Alessandro Matri. Le figlie della coppia si sono rese protagoniste di qualcosa di “disastroso”.

Dopo aver svelato il segreto insospettabile dei loro 16 anni d’amore, ecco Federica Nargi e Alessandro Matri essere nuovamente protagonista per un siparietto diventato virale e che riguarda alcune dinamiche in famiglia. Le figlie della coppia, infatti, si sono rese complici di un episodio divertente ma anche decisamente “disastroso”.

Federica Nargi: il disastro in casa

Sono una delle coppie più amate dello spettacolo e si sono confermati anche nelle ultime ore assolutamente amati e super apprezzati. Federica Nargi e Alessandro Matri sono stati, loro malgrado, protagonisti di un curioso episodio avvenuto nella loro abitazione a Milano. A fare da monelle sono state, per la verità, le loro figlie.

Le due ragazzine, infatti, hanno deciso di farsi un bel bagno nella vasca. Fin qui nessun problema, se non fosse che hanno utilizzato un sacco di bagnoschiuma e hanno attivato l’idromassaggio. Il risultato è stato un vero caos nel bagno con mamma Fede che ha provato a porre rimedio.

La reazione di Matri e delle figlie

Il fatto, diventato virale sul web, è stato immortalato in una storia social dallo stesso Matri che, molto meno arrabbiato della Nargi, ha filmato tutta la scena. Le bimbe, divertite per la tantissima schiuma che aveva invaso non solo la vasca ma tutta la zona, l’hanno presa sul ridere e hanno continuato a ironizzare. Meno felice la Nargi che ha detto: “No Ale, niente va bene. Continua a fare schiuma!”. Diverso l’atteggiamento delle figlie: “Stiamo da Dio”, hanno ironizzato con la complicità del padre divertito. Insomma, al netto del disastro in casa, con il bagno tutto da pulire e da asciugare, le reazioni dei genitori sono state ben differenti. A chi toccherà sistemare tutto? Noi un’idea ce l’abbiamo…