Alessandra Amoroso ha partorito: è nata la prima figlia, frutto dell’amore che la lega al tecnico del suono Valerio Pastore.

Fiocco rosa in casa di Alessandra Amoroso e del compagno Valerio Pastore. L’ex talento di Amici di Maria De Filippi ha partorito una bellissima bambina, che i neogenitori hanno scelto di chiamare Penelope Maria. A spiegare il motivo del nome è stato il nonno paterno.

Alessandra Amoroso ha partorito: l’annuncio

Era il mese di marzo quando Alessandra Amoroso rivelava sui social di essere in dolce attesa. A distanza di qualche mese da quell’annuncio del tutto inaspettato, la cantante ha partorito una bellissima femminuccia, frutto dell’amore che dal 2021 la lega a Valerio Pastore, di professione tecnico del suono.

La bambina, prima pargola per entrambi, si chiama Penelope, nome che i neo genitori avevano già svelato sui social. “Ti amiamo già Penny, non vediamo l’ora di averti tra le nostre braccia…“, aveva scritto Alessandra su Instagram. La Amoroso e Pastore possono finalmente stringere in un abbraccio pieno d’amore la loro gioia più grande.

Perché Alessandra ha chiamato la figlia Penelope

A svelare perché Alessandra Amoroso e il compagno Valerio hanno scelto di chiamare la prima figlia Penelope è stato il nonno paterno. Il signor Mario Pastore, intervistato dal settimanale DiPiù prima del parto, ha raccontato: “Per quanto ne so hanno deciso così perché è un nome che piace a entrambi. Detto questo, è un bel nome: Penelope Pastore suona proprio bene…“.

Adesso, tutta la famiglia vivrà mesi intensi ma pieni di gioia, anche se i nonni sperano di vedere presto all’altare i neogenitori. Le nozze arriveranno davvero? Staremo a vedere, magari quando Penelope sarà cresciuta un po’ per portare le fedi a mamma e papà. Al momento, è bene sottolinearlo, né Alessandra né Valerio hanno parlato pubblicamente di matrimonio.