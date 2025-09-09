L’annuncio che tutti attendevano: Annalisa esce allo scoperto

Novità importantissime per la cantante Annalisa che dopo tanta attesa è uscita allo scoperto sui social con un annuncio pazzesco.

Dopo aver stupito tutti con un duetto mozzafiato con Marco Mengoni, Annalisa è uscita allo scoperto sui social. La bellissima e bravissima cantante, infatti, si è giocata un asso nella manica stupendo tutti i suoi fan e comunicando l’uscita del suo nuovo album che avverrà nelle prossime settimane. La donna ha già dato qualche anticipazione.

Annalisa: l’annuncio sui social

L’attesa è finita: Annalisa ha ufficialmente annunciato l’uscita del suo nuovo album di inediti, intitolato ‘Ma io sono fuoco‘, prevista per il 10 ottobre 2025. La cantautrice ligure, che negli ultimi anni ha consolidato la sua posizione come una delle artiste più amate e influenti del panorama musicale italiano, ha condiviso la notizia attraverso i suoi canali social, accompagnando l’annuncio con una foto che richiama atmosfere intense e passionali, in linea con il titolo scelto.

Annalisa – www.donnaglamour.it

Con l’uscita fissata per il 10 ottobre, ci si aspetta anche l’arrivo di nuove date dal vivo e possibili anteprime dei brani nelle prossime settimane. Il titolo ‘Ma io sono fuoco’ lascia intuire un lavoro intenso e personale, pronto a scaldare l’autunno musicale italiano.

Il post social

“MA IO SONO FUOCO, il mio nuovo album, fuori il 10 OTTOBRE. In preorder da ora cd e vinile in due diversi colori, link nelle storie!”, ha scritto Nali nel post social con cui ha annunciato a tutti i suoi fan l’arrivo del nuovo album che si appresta ad essere un successo. La Scarrone nel suo messaggio social anche mostrato per la prima volta la copertina dell’album e ha condiviso un estratto del testo della canzone che dà il nome al progetto. “Non vediamo l’ora”, hanno commentato i fan. “Sarà un successo e tu sei unica Nali”, hanno detto altri utenti che seguono la cantante. Insomma, non resta che aspettare di sentire tutta la nuova musica dell’artista.