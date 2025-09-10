“Non abbiamo fatto le prove…”: Barbara D’Urso racconta il primo giorno a Ballando con le Stelle

Barbara D’Urso racconta il difficile primo giorno di prove a Ballando con le Stelle: “Ansia pazzesca, pesantissimo”.

Le prove di Ballando con le Stelle sono ufficialmente iniziate e l’attesa cresce per il debutto del dance show di Rai 1, in programma sabato 27 settembre. Tra i protagonisti più attesi c’è Barbara D’Urso, che ha condiviso sui social il suo primo approccio all’esperienza in sala prove. La conduttrice, accolta dal suo maestro di ballo Pasquale La Rocca, ha raccontato con ironia e sincerità una giornata che si è rivelata ben diversa da come immaginava, tra emozione, incontri e qualche imprevisto. Ma scopriamo com’è andata.

Il primo giorno in sala prove

Barbara D’Urso ha definito l’inizio della sua avventura a Ballando con le Stelle come “Il primo giorno di scuola“. Con il suo immancabile sorriso ha incontrato per la prima volta Pasquale La Rocca, che l’accompagnerà nel percorso di gara.

Qui il video del racconto della prima giornata di prove.

“Tu pensi io sappia ballare…” ha scherzato la conduttrice. “Mai pensato” ha risposto sorridendo il ballerino.

Nonostante le buone intenzioni, però, la giornata è stata più frenetica del previsto: tra saluti, presentazioni e momenti dietro le quinte, non c’è stato il tempo per iniziare davvero le prove.

“Non abbiamo fatto le prove, ecco come è finita. Abbiamo fatto mille cose, siamo andati a mangiare al volo ed è finita così. Inizierò domani… aiuto“, ha spiegato D’Urso ai suoi follower.

L’ansia e l’ironia di Barbara D’Urso

Con il suo stile diretto e spontaneo, Barbara D’Urso non ha nascosto la preoccupazione per la nuova sfida che la attende.

“Oggi primo giorno di prove, pesante, pesantissimo – ha raccontato –. Sapete qual è il punto focale? Che tutti pensano che io sappia ballare; in realtà vi giuro che non so ballare“.

La conduttrice ha confessato di non avere alcuna esperienza tecnica nei balli di gara, come cha cha o rumba, e di vivere quindi un'”ansia pazzesca“.

Allo stesso tempo, ha mostrato autoironia commentando l’incontro con Filippo Magnini dietro le quinte: “Tutto sudato, fighissimo…“.

Il racconto si è concluso con una promessa ai fan: “Molto bene, inizia così la mia nuova avventura. Con il cuore“.