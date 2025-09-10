Simona Ventura e i “consigli” di Alfonso Signorini: cosa si sono detti prima del GF

Simona Ventura rivela i consigli ricevuti da Alfonso Signorini prima del debutto al Grande Fratello: la telefonata tra i due conduttori.

L’attesa per la nuova edizione del Grande Fratello cresce giorno dopo giorno e a pochi giorni dalla partenza del reality show, Simona Ventura ha rivelato un retroscena interessante. La conduttrice, pronta a raccogliere il testimone di Alfonso Signorini, ha raccontato di aver parlato con lui poco prima del debutto, condividendo parole che testimoniano un legame di amicizia e rispetto professionale. Scopriamo che cosa si sono detti.

Cosa ha svelato Simona Ventura

Il 29 settembre su Canale 5 prenderà ufficialmente il via la nuova edizione del Grande Fratello, e per la prima volta sarà Simona Ventura a guidare lo storico reality Mediaset. La presentatrice sostituisce Alfonso Signorini, che per anni ha accompagnato i telespettatori nelle avventure dei concorrenti.

Alfonso Signorini – www.donnaglamour.it

Intervistata da Tv Sorrisi & Canzoni, la Ventura ha raccontato di essersi confrontata con il collega poco prima della partenza del programma: “Mi sono sentita con Alfonso, che è un mio caro amico dal 1994 e quindi ci tenevo molto ai suoi consigli. Ci siamo parlati, ci siamo organizzati. Ma devo dire che mi sento supportata da tutta l’azienda: dall’intrattenimento, dalle news, non c’è distinzione, si lavora insieme“.

Il rapporto di stima reciproca tra i due conduttori appare evidente, e le parole della Ventura sottolineano come l’amicizia di lunga data con Signorini abbia avuto un ruolo importante nel suo approccio a questa nuova avventura televisiva.

La proposta per il Grande Fratello

Nell’intervista, Simona Ventura ha anche svelato come sia arrivata la proposta di Mediaset di condurre il Grande Fratello.

Dopo la sua esperienza come opinionista a L’Isola dei Famosi, l’azienda le ha proposto un provino, inizialmente pensato per La Fattoria. Tuttavia, le cose hanno preso una piega inaspettata: “Il provino è andato bene e, con grande mia sorpresa, non me l’aspettavo, l’editore mi ha chiesto se volevo condurre il GF. Ed è stata per me una gioia immensa” ha raccontato la presentatrice.